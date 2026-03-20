Convocati Italia le scelte di Gattuso e l’elenco completo per il playoff | il CT punta sul blocco Inter

Gennaro Gattuso ha annunciato la lista dei convocati della nazionale italiana per il playoff del 26 marzo. Tra i chiamati ci sono cinque giocatori dell’Inter, mentre altri club non sono rappresentati. La rosa include calciatori di diverse squadre, con Gattuso che ha scelto di puntare su un blocco nerazzurro. La selezione è stata comunicata ufficialmente dal tecnico.

Inter News 24 Convocati Italia, Gennaro Gattuso ha diramato la lista dei calciatori disponibili per il playoff del 26 marzo: 5 nerazzurri presenti. L’ Inter di Cristian Chivu si conferma l’asse portante della Nazionale Italiana in vista dello snodo più delicato della stagione. Il Commissario Tecnico Gennaro Gattuso ha infatti attinto a piene mani dal blocco nerazzurro, leader della Serie A con 68 punti, convocando ben cinque pilastri per la decisiva semifinale dei play-off contro l’Irlanda del Nord in programma giovedì 26 marzo a Bergamo. LEGGI ANCHE: le ultimissime in casa Inter Convocati Italia, blocco nerazzurro per il Mondiale: l’elenco completo. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Convocati Italia, le scelte di Gattuso e l’elenco completo per il playoff: il CT punta sul blocco Inter Articoli correlati Convocati Italia, le scelte del ct Gattuso per le sfide dei playoff. La lista ufficiale degli azzurridi Redazione JuventusNews24Convocati Italia, le scelte di mister Gennaro Gattuso per il playoff. Convocati Torino per l’Inter, le scelte di Baroni per la Coppa Italia: l’elenco completo. Out Casadei! Il motivoMercato Milan, Tare guarda al futuro: Kostic resta un pallino per l’estate! Previsto un nuovo assalto Rinnovo Yildiz, dal bonus fedeltà allo... Aggiornamenti e notizie su Convocati Italia Temi più discussi: Italia, è quasi fatta la lista dei 28 di Gattuso (con un solo ballottaggio); Le scelte di Gattuso in vista del playoff contro l'Irlanda del Nord: c'è Tonali, solo un dubbio per l'Italia; Italia-Irlanda del Nord, gli ospiti annunciano i convocati: 28 per i playoff dei Mondiali, le scelte di O'Neill; I probabili convocati dell'Italia per i Playoff Mondiali: da Pisilli e Palestra a Verratti ko, le scelte di Gattuso. Convocati Italia, ci sono 4 giocatori del Napoli: le scelte di GattusoUfficiali le scelte di Gattuso per i playoff con vista sul Mondiale. Ci sono quattro giocatori del Napoli nell'elenco, ovvero Meret, Buongiorno, Spinazzola e Politano. Tra le novità, ... tuttonapoli.net I convocati dell’Italia di Gattuso per Irlanda del Nord e playoff Mondiali: Chiesa la sorpresaI convocati ufficiali dell’Italia di Gennaro Gattuso per i playoff Mondiali. Il CT azzurro ha convocato 28 calciatori. Prima volta di Palestra, Federico Chiesa è la sorpresa. Leggi le notizie prima de ... fanpage.it I CONVOCATI DELL'ITALIA PER I PLAYOFF MONDIALI Torna Chiesa C'è Tonali Prima volta per Palestra Fuori Zaniolo e Orsolini - facebook.com facebook Playoff Mondiale, i convocati di #Gattuso per #ItaliaIrlandadelNord: c'è #Palestra, torna #Chiesa x.com