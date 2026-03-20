Dopo la partita, Antonio Conte ha rilasciato dichiarazioni ai microfoni di Dazn. Ha sottolineato l'importanza dei tre punti conseguiti e ha espresso l’obiettivo di qualificarsi alla Champions League. Conte ha anche commentato sulla crescita della squadra e sui prossimi impegni, senza entrare nei dettagli delle motivazioni o delle strategie future. Le sue parole si sono concentrate sul risultato e sull’obiettivo stagionale.

Nel post-partita, ai microfoni di Dazn ha parlato Antonio Conte, commentando la vittoria, la crescita della squadra e gli obiettivi per il finale di stagione. Che tipo di partita è stata contro un avversario così chiuso?“Loro andavano a pressare e aspettavano un nostro errore per ripartire. Non è che ci abbiano creato chissà cosa, però noi potevamo fare meglio in fase di costruzione. Abbiamo cercato tanto il secondo gol perché sappiamo che quando tieni in bilico queste partite può succedere di tutto.” Quanto era importante vincere oggi?“Sapevamo l’importanza della partita e i ragazzi lo sapevano. Andiamo alla sosta con tre punti e aspettiamo gli altri. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

© Forzazzurri.net - Conte: “Tre punti fondamentali, ora puntiamo alla Champions”

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