L'ex allenatore ha commentato la stagione del Napoli, affermando che la squadra ha affrontato molte difficoltà. Ha sottolineato che l’obiettivo principale resta la qualificazione in Champions League, anche se non ha escluso possibilità di vincere altri trofei. Ha anche detto che, nonostante le sfide, nessuno può impedire al Napoli di proseguire nel proprio percorso.

Conte: «Al Napoli è capitato di tutto. Scudetto? Obiettivo Champions, ma nessuno ci impedisce di.». Le parole del tecnico azzurro. Antonio Conte ha parlato così a Dazn dopo la vittoria del Napoli a Cagliari. PRESTAZIONI – « Abbiamo sbagliato un po’ troppo, siamo stati sporchi. Potevamo fare meglio. Il Cagliari non veniva a pressare, aspettava l’errore per ripartire. Noi potevamo fare meglio in fase di costruzione. Nel secondo tempo abbiamo cercato il secondo gol. Quando queste gare sono in bilico può succedere di tutto e rischi di pareggiare una gara dominata. Sapevamo l’importanza della gara, andiamo alla sosta con tre punti e aspettiamo gli altri. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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