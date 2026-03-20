Consulentia26 chiude con numeri record | oltre 3.500 visitatori a Roma per l’evento Anasf

Da ildenaro.it 20 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’edizione 2026 di Consulentia26 si è conclusa a Roma con un numero record di partecipanti, superando le 3.500 presenze. L’evento è stato organizzato dall’Anasf e ha visto la partecipazione di professionisti del settore e visitatori provenienti da diverse regioni. Durante l’appuntamento sono stati svolti incontri, seminari e workshop, attirando un pubblico numeroso e variegato.

Si è chiusa con un record assoluto di presenze l’edizione 2026 di Consulentia26, che ha registrato oltre 3.500 visitatori unici tra consulenti finanziari e operatori del settore. L’appuntamento annuale ideato da Anasf si conferma così uno dei principali momenti di confronto per il mondo della consulenza e per l’intera community professionale. L’evento, ospitato presso l’ Auditorium Parco della Musica, ha coinvolto una platea ampia e trasversale, aperta sia agli iscritti sia ai non iscritti all’associazione, che conta circa 13mila associati e rappresenta una categoria che gestisce oltre 1.000 miliardi di euro di patrimonio. Un format rinnovato tra cultura e finanza. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

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