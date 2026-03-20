Consulentia26 chiude con numeri record | oltre 3.500 visitatori a Roma per l’evento Anasf

L’edizione 2026 di Consulentia26 si è conclusa a Roma con un numero record di partecipanti, superando le 3.500 presenze. L’evento è stato organizzato dall’Anasf e ha visto la partecipazione di professionisti del settore e visitatori provenienti da diverse regioni. Durante l’appuntamento sono stati svolti incontri, seminari e workshop, attirando un pubblico numeroso e variegato.

Si è chiusa con un record assoluto di presenze l’edizione 2026 di Consulentia26, che ha registrato oltre 3.500 visitatori unici tra consulenti finanziari e operatori del settore. L’appuntamento annuale ideato da Anasf si conferma così uno dei principali momenti di confronto per il mondo della consulenza e per l’intera community professionale. L’evento, ospitato presso l’ Auditorium Parco della Musica, ha coinvolto una platea ampia e trasversale, aperta sia agli iscritti sia ai non iscritti all’associazione, che conta circa 13mila associati e rappresenta una categoria che gestisce oltre 1.000 miliardi di euro di patrimonio. Un format rinnovato tra cultura e finanza. 🔗 Leggi su Ildenaro.it Articoli correlati Roma: si chiude Motodays 2026 con oltre 83 mila visitatoriSi chiude con numeri in forte crescita e una partecipazione straordinaria di pubblico la 14ma edizione di Motodays, l’evento dedicato alle due ruote... Cultura: chiude mostra su Dali’ a Roma, oltre 75 mila visitatoriSi è conclusa domenica primo febbraio a Palazzo Cipolla, sede del Museo del Corso, la mostra “Dali’. Una raccolta di contenuti su Consulentia26 chiude Temi più discussi: Consulentia26, record di presenze: oltre 3.500 consulenti finanziari a Roma; Banca Generali-Alleanza, il punto sulla partnership di Raggi; ConsulenTia '26 - Come cambia il rapporto tra cf e mandante con l'AI secondo 10 capi rete; Anteprima, Consulentia 2026 da record: 3.500 partecipanti. I CF si ridefiniscono. Consulentia26, il resoconto della prima giornataSi è aperto con un record storico di presenze Consulentia26, l’evento organizzato a Roma dall’Associazione nazionale dei consulenti finanziari (Anasf), che conta 13mila associati, una categoria che ge ... msn.com Consulentia26, il punto di vista dei gestori sui mercatiAnche asset manager e compagnie di assicurazione hanno portato il loro contributo a Consulentia26, la tre giorni organizzata a Roma dall’Anasf, dal 17 al 19 marzo, all’Auditorium Parco della Musica.Lo ... msn.com