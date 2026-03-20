Loreno Rossi, direttore di Confesercenti, ha commentato le recenti ordinanze che ripristinano la ZTL Città 30, chiedendo di evitare operazioni di facciata. La misura riguarda la restrizione della circolazione nel centro urbano e si applica a partire da questa settimana. Le nuove disposizioni sono state adottate per regolamentare meglio il traffico e migliorare la qualità dell’aria nella zona.

Loreno Rossi, direttore di Confesercenti, con le nuove ordinanze torna la Città 30. Un provvedimento utile? "Il codice della strada dice che il limite nei centri urbani è quello dei 50 e che, in alcuni casi, si possono prevedere le zone 30, ma esistono anche opzioni come dissuasori e interventi che limitano la velocità. Il punto è questo: se i 30 non sono più l’eccezione, ma la normalità, non siamo d’accordo. E sembra sia stata messa in campo un’operazione simile a prima, anzi, addirittura ampliata". C’è chi dice che i controlli per il limite dei 30 non si vedono più. "Se non c’è nessun tipo di controllo, la misura resta più che altro una mossa d’immagine e di facciata. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Confesercenti: "Basta operazioni di facciata"

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