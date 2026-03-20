Confartigianato | Il conflitto in Medio Oriente preoccupa le imprese orafe

Il conflitto in Medio Oriente preoccupa le imprese orafe italiane, secondo quanto dichiarato da Confartigianato. Il presidente Parrini ha segnalato un aumento significativo del ricorso alla cassa integrazione nel distretto orafo, evidenziando una preoccupazione crescente tra le aziende del settore. La situazione sta influenzando le attività produttive e i livelli occupazionali delle imprese coinvolte.

Arezzo, 20 marzo 2026 – Confartigianato: “ Il conflitto in Medio Orient e preoccupa le imprese orafe” L’allarme del presidente Parrini: “Sempre più massiccio il ricorso alla cassa integrazione nel distretto orafo. Il Governo sostenga il comparto con misure ad hoc”. Alla luce dell’attuale scenario geopolitico, Confartigianato I mprese Arezzo manifesta forte preoccupazione per le possibili ripercussioni che il conflitto in Medio Oriente potrebbe avere sul comparto orafo aretino e chiede che a livello nazionale si attuino misure concrete. In particolare la Confederazione si sta attivando per la richiesta al Governo della cassa integrazione in deroga. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Confartigianato: “Il conflitto in Medio Oriente preoccupa le imprese orafe” Articoli correlati Confartigianato, le ripercussioni del conflitto in Medio Oriente. Confartigianato: Toscana regione più esposta per il distretto orafo aretinoArezzo, 4 marzo 2026 – Il prolungarsi dell’escalation militare in Medio Oriente e il blocco dello stretto di Hormuz, sta producendo ripercussioni... Leggi anche: La crisi in Medio Oriente spaventa le imprese del Piemonte: l'allerta di Confartigianato Tutti gli aggiornamenti su Medio Oriente Temi più discussi: Granelli a ‘Punti di Vista’ (Rai2) su guerra in Iran: Export e energia, i rischi per le imprese; Guerra in Medio Oriente, Confartigianato: a rischio 27,8 miliardi di export italiano; Lapam Confartigianato: Il conflitto in Medio Oriente rischia di amplificare l’impatto sulle attività; Firenze rischia grosso per la crisi in Medio Oriente. Ministero del Turismo studia misure per agenzie di viaggio colpite dal conflitto in Medio OrienteIl 19 marzo 2026 il Ministero del Turismo ha ospitato un tavolo di confronto promosso dalla ministra Daniela Santanchè con le principali rappresentanze delle agenzie di viaggio e del turismo organizza ... viaggiamo.it Lapam Confartigianato: «Il conflitto in Medio Oriente rischia di amplificare l’impatto sulle attività»La guerra in Medio Oriente e il crollo del traffico nello Stretto di Hormuz stanno generando tensioni sui prezzi dell'energia. Come si evince da ... redacon.it MEDIO ORIENTE | Erdogan: "Israele ha ucciso migliaia di persone, possa Dio distruggerlo". Lo ha affermato il leader turco durante una cerimonia per la conclusione del Ramadan. #ANSA - facebook.com facebook MEDIO ORIENTE | Erdogan: "Israele ha ucciso migliaia di persone, possa Dio distruggerlo". Lo ha affermato il leader turco durante una cerimonia per la conclusione del Ramadan. #ANSA x.com