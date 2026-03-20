Conegliano e Scandicci si preparano a disputare le finali di Champions League femminile di pallavolo, affrontando due squadre turche. Le due squadre italiane hanno superato le rispettive avversarie nelle semifinali, conquistando così il diritto di competere per il titolo. Le partite si terranno nelle prossime settimane e saranno trasmesse in diretta su diverse emittenti sportive.

L’Imoco Volley Conegliano e la Savino Del Bene Scandicci si sono qualificate alle final four della Champions League femminile di pallavolo, il principale torneo europeo. Lo scorso anno si erano affrontate in finale (vinse Conegliano) e qualche mese fa si sono incontrate di nuovo nella finale del Mondiale per club, con la rivincita di Scandicci. Le finali si giocheranno il 2 e il 3 maggio tutte nella stessa sede, a Istanbul, su partita secca: in semifinale Conegliano affronterà il VakifBank e Scandicci l’Eczacibasi, due squadre turche. Le ultime 20 edizioni della Champions League sono state vinte 11 volte da una squadra italiana e 8 da una turca, del resto. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Conegliano e Scandicci andranno di nuovo alle finali di Champions League

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