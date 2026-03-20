Il Napoli ha ottenuto la quarta vittoria consecutiva grazie a un gol di Scott McTominay su rimpallo durante la partita contro il Cagliari. Con questa vittoria, la squadra di Spalletti si è temporaneamente posizionata al secondo posto in classifica. Nel frattempo, il tecnico ha dichiarato che ora l’obiettivo è l’Inter, concentrandosi sulle prossime sfide e sui punti di classifica davanti.

Al Napoli basta un gol su rimpallo di Scott McTominay per conquistare la quarta vittoria consecutiva e salire, almeno per una sera, al secondo posto in classifica. Gli azzurri vincono 1 a 0 a Cagliari e ora sono a sei punti dalla capolista Inter, impegnata domenica a Firenze contro la Fiorentina. Il Milan invece sabato in casa contro il Torino dovrà vincere per ritornare davanti. La squadra di Antonio Conte per la quarta volta vince con un solo gol di scarto. Per ora, però, il corto muso basta per coltivare nuove ambizioni, perfino di scudetto. “Andiamo alla sosta con 3 punti, aspettando gli altri. Tre punti per la zona Champions, siamo stati straordinari in questi 7 mesi a rimanere nelle prime posizioni. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Con un rimpallo il Napoli passa a Cagliari. Ora Conte punta l’Inter: “Guardiamo a chi c’è davanti”

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