Con il gioco La Famiglia: Mystery Unfolds, Gucci propone un nuovo modo di raccontare la moda, trasformando i personaggi dell’omonima collezione di Demna in protagonisti di una storia interattiva. Il digitale cambia il ruolo del pubblico: non osserva, ma agisce. Un furto durante una festa dà inizio a un’indagine tra sospetti, costruita attraverso dialoghi, indizi e scelte. Lo sviluppo, supportato da Google Gemini, evidenzia una direzione precisa: integrare intelligenza artificiale e storytelling per costruire esperienze attive. Non si tratta più di presentare una collezione, ma di farla vivere. Questa operazione riflette un cambiamento più ampio: il sito del brand evolve verso un modello editoriale immersivo, dove contenuti, collezioni e storytelling convergono. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Con il videogioco "La Famiglia: Mystery Unfolds", Gucci propone un nuovo modo di raccontare la moda, attraverso il digitale

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