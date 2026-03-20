Comune di Arezzo modifiche a sosta e circolazione

Il Comune di Arezzo ha annunciato modifiche temporanee alla sosta e alla circolazione in diverse zone della città. Questi cambiamenti sono stati adottati in seguito a lavori stradali programmati, che interesseranno alcune arterie principali e aree di sosta. Le nuove disposizioni avranno effetto a partire dal 20 marzo 2026 e dureranno fino al completamento delle opere.

Arezzo, 20 marzo 2026 – . Lavori stradali da lunedì 23 marzo: fino a martedì 24 dalle 8:30 alle 19:00 sono previsti il divieto di sosta con rimozione e il divieto di transito veicolare in via Eugenio Calò dall’intersezione con via Domenico Campanacci a quella con via Francesco Redi. Fino a mercoledì 25 è previsto tra le 8:00 e le 18:00 il senso unico alternato regolato da semaforo o movieri in caso di traffico intenso a Quarata, in un tratto della strada provinciale, tra il chilometro 4+600 e il chilometro 4+700, evidenziato da segnaletica provvisoria. Fino a venerdì 27 scattano dalle 7:00... 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Comune di Arezzo, modifiche a sosta e circolazione Articoli correlati Arezzo, modifiche alla sosta e alla circolazione da lunedì 9 gennaioLavori stradali da lunedì 12 gennaio con restringimento della carreggiata fino a mercoledì 14 gennaio in via Madonna del Prato dal civico 96 per 25... Modifiche alla circolazione ad Arezzo: ecco cosa cambiaLavori stradali tra viale Santa Margherita e Case Nuove di Ceciliano: scatta il senso unico alternato regolato da semaforo o movieri in prossimità... Aggiornamenti e notizie su Comune di Arezzo modifiche a sosta e... Temi più discussi: Trasporto pubblico: modifiche Linea C; Trasporto pubblico: modifiche a Ruscello; Il regolamento di polizia mortuaria e l'area commerciale di Butali: le pratiche del prossimo consiglio comunale; Provincia di Arezzo, nel bilancio triennale 80 milioni per strade e scuole. Comune di Arezzo, modifiche a sosta e circolazioneArezzo, 20 marzo 2026 – Comune di Arezzo, modifiche a sosta e circolazione. Lavori stradali da lunedì 23 marzo: fino a martedì 24 dalle 8:30 alle 19:00 sono previsti il divieto di sosta con rimozione ... lanazione.it Menchetti: Pioggia di concorsi e nomine ad Arezzo, perché?Il consigliere comunale di Arezzo e candidato sindaco con una lista indipendente, Michele Menchetti, interviene con una dura analisi sulle ultime decisioni della giunta Ghinelli e della maggioranza di ... arezzonotizie.it ArezzoTv. . E' Egiziano Andreani, ex Lega ora consigliere comunale del gruppo misto ad Arezzo, il candidato sindaco per le amministrative ad Arezzo per Democrazia Sovrana e Popolare. Ad Arezzo, nella Sala Rosa del comune, il coordinatore nazionale del - facebook.com facebook