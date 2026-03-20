commando di tre uomini travisati assalta la gioielleria del centro commerciale

Un commando di tre uomini travisati ha assaltato la gioielleria nel centro commerciale Il Parco di Calenzano nel primo pomeriggio di oggi. L’assalto, rapido e violento, ha causato momenti di paura tra i clienti e il personale presenti all’interno del negozio. La polizia sta indagando sull’accaduto e sta cercando di ricostruire la dinamica dell’evento.

CALENZANO – Un assalto fulmineo e brutale ha seminato il panico nel primo pomeriggio di oggi, venerdì (20 marzo), all’interno del centro commerciale Il Parco. Una banda composta da tre malviventi con il volto travisato ha fatto irruzione nella gioielleria Sarni Oro, scatenando il caos tra i clienti presenti nella struttura. Impugnando pesanti mazze, i rapinatori hanno infranto con violenza le teche espositive, mandando in frantumi i vetri per afferrare i preziosi contenuti all’interno. La rapina ha innescato immediatamente i sistemi di sicurezza del negozio: il dispositivo fumogeno si è attivato riempiendo i locali di una fitta coltre bianca, mentre l’allarme risuonava in tutta la galleria commerciale. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

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