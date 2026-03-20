commando di tre uomini travisati assalta la gioielleria del centro commerciale

Un gruppo di tre uomini travisati ha fatto irruzione nel centro commerciale Il Parco di Calenzano nel primo pomeriggio di oggi. Hanno assaltato la gioielleria, agendo in modo rapido e violento. L’episodio ha generato momenti di paura tra i clienti e il personale presenti al momento. Sul posto sono intervenuti gli agenti delle forze dell’ordine per gestire la situazione.

CALENZANO – Un assalto fulmineo e brutale ha seminato il panico nel primo pomeriggio di oggi, venerdì (20 marzo), all’interno del centro commerciale Il Parco. Una banda composta da tre malviventi con il volto travisato ha fatto irruzione nella gioielleria Sarni Oro, scatenando il caos tra i clienti presenti nella struttura. Impugnando pesanti mazze, i rapinatori hanno infranto con violenza le teche espositive, mandando in frantumi i vetri per afferrare i preziosi contenuti all’interno. La rapina ha innescato immediatamente i sistemi di sicurezza del negozio: il dispositivo fumogeno si è attivato riempiendo i locali di una fitta coltre bianca, mentre l’allarme risuonava in tutta la galleria commerciale. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

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