Com’è via San Felice dopo il cantiere del tram Lepore | Ora una festa per questa strada

Dopo mesi di lavori, via San Felice a Bologna è stata riaperta al traffico. Il cantiere ha coinvolto questa strada, rendendola uno dei tratti principali della linea Rossa del tram. Con l’arrivo della primavera, la via ha ripreso a essere percorsa regolarmente, segnando il ritorno alla normalità dopo il periodo di lavori. Il sindaco ha commentato la conclusione dei lavori con un messaggio di festa per questa strada.

Bologna, 20 marzo 2026 – Bologna come sarà: via San Felice saluta l’arrivo della primavera, atteso tra poche ore, riaprendo al traffico dopo il lungo cantiere che l’ha vista trasformarsi in uno dei punti chiave del tracciato della linea Rossa del tram. Via San Felice a Bologna: il video dal drone dopo la fine dei lavori del tram Riapre via San Felice a Bologna: ecco come cambia la viabilità per i bus Il nuovo volto di via San Felice . La riapertura sarà celebrata domani con una festa di strada dalle 16 alle 18, nel tratto di via San Felice da via Riva Reno a via Ugo Bassi, con musica, teatro e giocoleria. "R ingrazio chi ha lavorato in... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Com’è via San Felice dopo il cantiere del tram, Lepore: “Ora una festa per questa strada” Articoli correlati Via San Felice in festa per la riapertura al traffico dopo i cantieri del tram: il programmaBologna, 12 marzo 2026 – Anche in via San Felice si avviano alla conclusione i cantieri del tram con la posa delle rotaie e il rifacimento della... Tram a Bologna, a che punto è il cantiere a Porta San Felice: nasce una nuova piazza pedonaleBologna, 15 gennaio 2026 — La trasformazione di Bologna passa anche da Porta San Felice, dove da lunedì prossimo, 19 gennaio, si avvia la fase più... Altri aggiornamenti su San Felice Temi più discussi: Tram, sabato 21 marzo via San Felice in festa; Dal 23 marzo tornano i bus in via San Felice e l’11 in via Indipendenza. Tram, il punto sui cantieri; Via San Felice in festa per la riapertura al traffico dopo i cantieri del tram: il programma; Attività PNRR - Interruzione Idrica Programmata nei Comuni di Sabaudia e San Felice Circeo. Com’è via San Felice dopo il cantiere del tram, Lepore: Ora una festa per questa stradaBologna, 20 marzo 2026 – Bologna come sarà: via San Felice saluta l’arrivo della primavera, atteso tra poche ore, riaprendo al traffico dopo il lungo cantiere che l’ha vista trasformarsi in uno dei ... ilrestodelcarlino.it San Felice, cantiere finito: le immagini dall’alto della strada con i binari del tramSabato 21 marzo si terrà la festa di inaugurazione e da lunedì 23 ci sarà la riapertura alle auto e al trasporto pubblico ... bologna.repubblica.it Via San Felice saluta i cantieri del tram: si riapre con la festa di strada x.com Anche oggi, nella passeggiata mattutina intorno al FORTE SAN FELICE, assistiamo all’entrata in laguna di una nave mercantile trainata dal rimorchiatore … mentre dentro il Forte vediamo operai impegnati per il rifacimento del tetto del settecentesco portale m - facebook.com facebook