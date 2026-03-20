I Magazzini Generali, un tempo spazio industriale, si sono affermati come uno dei principali punti di riferimento culturali della città. Per celebrare i trenta anni di attività, viene annunciata l’uscita del libro “XXX Magazzini Generali”, che ripercorre la storia e l’evoluzione di questa location diventata simbolo di musica, arte e socialità.

Un club può diventare un pezzo di storia urbana. Per festeggiare tre decenni di musica, cultura e avanguardia, i Magazzini Generali annunciano l’uscita del libro “XXX Magazzini Generali. 1995-2025”. Edito da Emuse, il volume è un tributo necessario alla memoria, al presente e alla costante evoluzione di uno dei poli creativi più memorabili d’Italia. Nati nel 1995 dalla riqualificazione degli antichi magazzini ferroviari di Milano, i Magazzini Generali hanno trasformato vecchi depositi merci in un laboratorio di creatività senza precedenti, segnando il passaggio dalla discoteca tradizionale al concetto moderno di polo culturale multidisciplinare. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - Come uno spazio industriale si è trasformato nel cuore pulsante della città

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