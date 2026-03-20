Come ottenere GRATIS Reyna 88 ‘Answer the Call’ | la guida veloce all’obiettivo di FC 26

Per ottenere gratuitamente Reyna 88 ‘Answer the Call’ in FC 26, bisogna completare un obiettivo che richiede di giocare otto partite. La guida suggerisce di usare una formazione composta da almeno quattro giocatori statunitensi in Squad Battles a livello Dilettante. Questo metodo consente di sbloccare Reyna nel minor tempo possibile, facilitando così il raggiungimento dell’obiettivo.

Per sbloccare Reyna nel minor tempo possibile (8 partite totali), ecco la formazione ideale da schierare in Squad Battles (livello Dilettante ): Il Blocco USA: Inserisci almeno 4 giocatori degli Stati Uniti titolari (ti servono per le sfide “Vincine 4” e “Giocane 5”).. Il Blocco Bundesliga: Inserisci almeno 4 giocatori della Bundesliga titolari (necessari per “Vincine 8” e “Segnane 6”).. Il Bomber: Assicurati che uno dei tuoi attaccanti sia della Bundesliga per segnare i 6 gol richiesti.. Perché farlo subito? XP facili: Oltre alla carta, ricevi 300 XP, fondamentali per scalare i livelli della stagione.. Versatilità: Reyna può giocare ovunque (ED, ES, COC, AD), il che lo rende il jolly perfetto per i nuovi tornei a tema nazione della promo Festival of Football. 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com

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