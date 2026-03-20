come mantenere la rotta nel mare delle rete

Nel mare delle rete, molti si trovano a cercare come mantenere la giusta rotta tra le tante informazioni disponibili. Spesso ci si sveglia nel cuore della notte con il desiderio di controllare le notizie o aggiornarsi, senza sapere se quello che si trova è affidabile o meno. La navigazione digitale richiede attenzione e consapevolezza per evitare di perdersi tra dati contraddittori o fuorvianti.

Ti è mai capitato di svegliarti nel cuore della notte e sentire il bisogno di controllare il telefono? La prima cosa che fai al risveglio è guardare le notifiche? Hai mai detto: “Lo guardo solo cinque minuti” e poi sei rimasto incollato allo schermo per ore? Quando sei fuori casa “sogni” il momento in cui potrai finalmente ricollegarti? Preferisci guardare i social invece di uscire con gli amici? Porti sempre il telefono con te e lo controlli anche mentre stai facendo altro? Se la risposta è sì, forse ne sei dipendente; infatti dopo il Covid una nuova pandemia sta invadendo il mondo, si chiama Internet Addiction Disorder. L’ I.A.D è un disturbo che deriva da un utilizzo intensivo e ossessivo della rete e gli effetti sono simili a quelli della droga: dipendenza, assuefazione, astinenza. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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