Come l’Unione può aiutare gli artisti

In alcuni paesi europei, come la Francia, sono stati adottati strumenti di sostegno per artisti e creativi, mentre altri paesi non hanno ancora implementato misure simili. La differenza si riflette nelle politiche pubbliche e nelle iniziative di supporto messe in atto per il settore artistico. Sono stati individuati diversi modelli di aiuto, alcuni più strutturati di altri, in risposta alle esigenze di chi lavora nel campo delle arti.

È molto difficile trovare una definizione di lavoro artistico valida per tutti i paesi del continente. Ogni stato ha le sue norme per un settore che può comprendere, a seconda delle legislazioni, figure molto diverse. È per questo che oggi cresce la richiesta di una cornice comune europea per regolamentare meglio il settore, in cui le condizioni di lavoro sono spesso precarie per la maggior parte delle persone. Il notiziario video Europa Settegiorni, che racconta la vita delle società del continente, spiega la soluzione adottata dall’Irlanda: dare un reddito di base a migliaia di lavoratori del settore artistico per permettergli di sopravvivere tra un contratto e l’altro. 🔗 Leggi su Internazionale.it

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