Colpo al postamat con auto ariete | ladri fuggiti a mani vuote

Una banda di ladri ha preso di mira il Postamat di San Vito di Spilamberto durante la notte. Gli uomini, a bordo di un’auto ariete, hanno tentato di forzare la distributrice, ma sono stati costretti a fuggire senza riuscire a portare via nulla. Nessuno è rimasto ferito e le forze dell’ordine sono intervenute sul posto per i rilievi.

Spilamberto (Modena), 20 marzo 2026 – Una banda di malviventi ha assaltato questa notte il Postamat di San Vito di Spilamberto. Una banda organizzata ha agito con un' auto ariete sfondando la vetrata e distruggendo gli arredi. Il forte rumore della spaccata ha svegliato i residenti della zona. Pare che i ladri siano poi scappati a mani vuote. Ingenti i danni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Colpo al postamat con auto ariete: ladri fuggiti a mani vuote Articoli correlati Leggi anche: Assalto notturno a due Postamat ma qualcosa non funziona: l'ordigno non esplode e i ladri scappano a mani vuote Brescia, spaccata all’argenteria Zanolli: furgone ariete sfonda la vetrina ma i ladri restano a mani vuoteBrescia, 14 marzo 2026 – Nella notte tra venerdì e sabato, tentato furto con spaccata alla gioielleria Zanolli di via Ancona a Brescia: i ladri hanno... Una raccolta di contenuti su Colpo al postamat con auto ariete ladri... Temi più discussi: Tentato assalto con esplosivo al Postamat di via Dottor Consoli, ma la cassa è vuota: indaga la polizia; Fallito assalto notturno al postamat: danni ingenti, ladri a mani vuote; Assalto con esplosivo a un Postamat a Catania fallisce, la cassa è vuota; Rapina al centro commerciale, si indaga per individuare i responsabili. Tinnura, assalto al Postamat con una bomba: malviventi in fuga (a mani vuote)Hanno piazzato una bomba, rudimentale ma comunque ad alto impatto, nel Postamat di Tinnura. L’esplosione ha distrutto l’apparecchio, ha proiettato alcune schegge su un’auto ma non ha comunque aperto ... unionesarda.it Un altro sportello assaltato. Colpo al Postamat di Montenero di BisacciaLa tecnica utilizzata, quella ormai consueta della marmotta, è la stessa usata sabato scorso al bancomat di Guglionesi: un cono contenente materiale esplosivo viene collocato nella fessura da cui fuor ... rainews.it COLPO DI STATO, il nuovo singolo di @sissi.music, fuori ora @epicrecordsitaly @sonymusicitaly - facebook.com facebook Comunque Malen sembrava un buon colpo, ma è andato oltre ogni più rosea previsione #RomaBologna x.com