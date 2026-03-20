Colonia-Borussia Monchengladbach sabato 21 marzo 2026 ore 15 | 30 | formazioni ufficiali quote pronostici

Sabato 21 marzo 2026 alle 15:30 si disputa il derby tra Colonia e Borussia Monchengladbach. Le formazioni ufficiali sono state annunciate e le quote sono state pubblicate dai bookmaker. Entrambe le squadre arrivano da due risultati positivi nelle ultime partite, che hanno contribuito alla loro lotta per la salvezza. La partita rappresenta un momento cruciale per entrambe, nel contesto del campionato.

Reduci da due gare in cui hanno raccolto punti importanti in ottica salvezza Colonia e Borussia Monchengladbach sono i protagonisti di questo delicato Rhine derby. I Geissboecken hanno impattato in quel di Amburgo, guadagnando un punto sul terzultimo posto proprio in virtù della vittoria dei Fohlen sul St. Pauli nell’anticipo dell’ultimo turno. Le ultime 2 vittorie interne hanno risollevato la squadra di Polanski che siede 3. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

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