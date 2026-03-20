Claudia Morelli e quel rigore sbagliato di proposito I valori servono più dei gol

Claudia Morelli, attaccante del Parma Women U21, ha deciso di passare il pallone al portiere dopo aver rifiutato di tirare un rigore assegnato dall'arbitro. La scelta ha attirato l'attenzione, mettendo in discussione le decisioni prese durante la partita. La giocatrice ha mostrato un comportamento insolito rispetto alle consuetudini sportive, evidenziando un gesto che ha suscitato commenti tra tifosi e addetti ai lavori.

Le gemelle Morelli, classe 2008, si sono spartite il campo: Elisa in difesa, terzino; Giorgia a centrocampo, trequartista; Claudia in attacco, esterno offensivo. Giocano nel Parma Women U21, la seconda squadra del club, che domenica ha conquistato la promozione in Eccellenza con la 16ª vittoria in 16 partite. La Marcia trionfale di Verdi, di casa al Tardini, ci starebbe tutta e infatti domani le ragazze sfileranno, applaudite, prima di Parma-Cremonese. Trionfale anche l’ultima esibizione: 9-1 all’Hic Sunt Leones di Bologna. E ancora più trionfale ciò che è successo sullo 0-0. L’arbitro vede un tocco di braccio nell’area bolognese. Vero. Peccato sia il braccio del portiere. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Claudia Morelli e quel rigore sbagliato di proposito. I valori servono più dei gol Articoli correlati La lezione di Claudia Morelli, sbaglia il rigore di proposito. I valori servono più dei golLe gemelle Morelli, classe 2008, si sono spartite il campo: Elisa in difesa, terzino; Giorgia a centrocampo, trequartista; Claudia in attacco,... Leggi anche: Coppa d’Africa, Brahim Diaz e i dubbi sul rigore sbagliato di proposito in Marocco-Senegal Contenuti e approfondimenti su Claudia Morelli Discussioni sull' argomento La lezione di Claudia Morelli, sbaglia il rigore di proposito. I valori servono più dei gol; La lezione delle ragazze del Parma: il rigore non c’è e lo sbagliano apposta; Costruire la fiducia nell’era dell’AI: la nuova frontiera della professione legale; Parma Femminile, che lezione! il rigore non c'è, sbagliato per fair play. CALCIO Il fair play di Claudia Morelli: rigore dubbio, lei fa un passaggio al portiere x.com Fair play tra le giocatrici di Parma e Noceto nella gara decisiva per la promozione in Eccellenza. Dopo un errore dell'arbitro, che ha assegnato erroneamente al club emiliano un rigore, la calciatrice gialloblù Claudia Morelli sbaglia appositamente dal dischetto - facebook.com facebook