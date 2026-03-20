Classifica Coppa del Mondo sci di fondo maschile 2026 | Klaebo cerca il tris di coppe Pellegrino terzo nella generale

Nell'ambito della Coppa del Mondo di sci di fondo maschile 2025-2026 sono previste 27 gare individuali. Tra i protagonisti della stagione ci sono un atleta che mira al terzo successo consecutivo e un altro che occupa attualmente la terza posizione nella classifica generale. La competizione si svolge attraverso diverse tappe distribuite nel calendario.

Sono 27 le gare individuali inserite nel calendario della Coppa del Mondo maschile 2025-2026 di sci di fondo, alle quali andrà aggiunto il Tour de Ski: lo start è arrivato venerdì 28 novembre 2025 a Ruka, in Finlandia, mentre i titoli verranno assegnati domenica 22 marzo 2026 a Lake Placid, negli Stati Uniti. Rispetto all’annata sportiva 2024-2025 torneranno a disputarsi la sprint di Drammen e la 50 km di Oslo-Holmenkollen, mentre in casa Italia andranno in scena tutto il Tour de Ski, con la manifestazione che si snoderà tra Dobbiaco e Val di Fiemme, ed i Giochi Olimpici a febbraio 2026. CLASSIFICA COPPA DEL MONDO SCI DI FONDO MASCHILE 2025-2026. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Classifica Coppa del Mondo sci di fondo maschile 2026: Klaebo cerca il tris di coppe, Pellegrino terzo nella generale Articoli correlati Leggi anche: Classifica Coppa del Mondo sci di fondo maschile 2026: Klaebo domina, Pellegrino al terzo posto Leggi anche: Classifica Coppa del Mondo sci di fondo maschile 2026: Klaebo sempre leader, Pellegrino sale Contenuti e approfondimenti su Classifica Coppa del Temi più discussi: Coppa del mondo di sci femminile 2025 2026: tutte le classifiche; La classifica generale maschile: Odermatt campione per il 5° anno di fila; Classifica Coppa del Mondo sci alpino maschile 2025-2026: Odermatt in trionfo, Franzoni in top-10; Finals di Coppa del mondo di sci alpino 2026: programma, classifiche, chi si qualifica per l'Italia e dove vedere le gare in diretta. Classifica Coppa del Mondo sci alpino maschile 2025-2026: Franzoni in top ten, Odermatt padroneMarco Odermatt si conferma saldamente al comando della classifica generale della Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino dopo lo slalom di Kranjska Gora. oasport.it Giovanni Franzoni alle Finals di Coppa del mondo di sci alpino 2026: quando gareggia, la classifica e dove vedere le gare in direttaGiovanni Franzoni sarà in gara alle Finals di Coppa del mondo di sci alpino 2026: scopri quando scende in pista l'azzurro. olympics.com Non sfugge il podio finale nella classifica della discesa di Coppa Europa a Sara Thaler. L’ultima prova del circuito se lo aggiudica l’elvetica Stephanie Grob con 23/100 di margine sull’austriaca Lisa Grill, mentre, a sorpresa sul terzo gradino del podio spunta l - facebook.com facebook Classifica Coppa del Mondo maschile biathlon 2025-2026: Eric Perrot vince l’individuale e la mass start - x.com