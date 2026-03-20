Classifica Coppa del Mondo maschile biathlon 2025-2026 | Perrot conquista la Sfera di cristallo Giacomel in top-5

La stagione 2025-2026 di biathlon maschile è iniziata il 29 novembre ad Oestersund, in Svezia, con la prima delle nove tappe in calendario. La classifica generale si baserà su 21 gare, mantenendo invariato il quantità di eventi rispetto agli anni precedenti. Perrot si è aggiudicato la Sfera di cristallo, mentre Giacomel si è posizionato tra i primi cinque.

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