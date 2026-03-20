Classi aperte per il Ramadan Madonna lasciata in strada L’anticristianesimo fa scuola

A Bologna, le classi sono state aperte durante il Ramadan, mentre un’immagine di Maria del santuario di San Luca è stata lasciata in strada. I genitori hanno criticato la decisione di non permettere una visita all’istituto, ritenendola in contrasto con i principi di laicità. Nel frattempo, si segnala un episodio di anticristianesimo che ha attirato l’attenzione pubblica.

A Bologna niente «visita» in un istituto per l’effige di Maria del santuario di San Luca: per i genitori va contro la laicità. Però gli spazi per i musulmani a Firenze vanno bene. Si usa ripetere con feroce ostinazione che la scuola italiana sia laica e tale debba restare, al riparo da ogni ingerenza religiosa. Lo si afferma con una convinzione che talvolta tracima nel fanatismo, come accaduto qualche giorno fa a Bologna.Don Milko Ghelli, parroco della chiesa di San Girolamo dell’Arcoveggio, avrebbe voluto portare in processione la Madonna di San Luca alla scuola materna Grosso, zona Bolognina. Nelle intenzioni del sacerdote si sarebbe trattato di un piccolo omaggio, un evento raro e per questo prezioso. 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Classi aperte per il Ramadan, Madonna lasciata in strada. L’anticristianesimo fa scuola Articoli correlati Scuola, aperte le iscrizioni alle prime classi per il nuovo anno scolastico: come fare domandaSono ufficialmente aperte le iscrizioni alle prime classi in Brianza per l'anno scolastico 2026-2027. Scuola, aperte le iscrizioni alle prime classi per l’anno scolastico 2026/2027Tempo di lettura: 2 minutiDa oggi e fino al 14 febbraio 2026 sono aperte le iscrizioni alle prime classi per l’anno scolastico 2026/2027. Contenuti utili per approfondire Classi aperte Temi più discussi: Classi aperte per il Ramadan, Madonna lasciata in strada. L’anticristianesimo fa scuola; Mostra Oltre le nuvole, aperte le prenotazioni per le scuole; Alla primaria Bollini di Novara il progetto Impararsegnando: la Lis diventa strumento di inclusione; Graduatorie GPS 2026: ultimi giorni per la compilazione della domanda. RISPOSTE AI QUESITI. Record di studenti a Fabbriche Aperte 2026®: 19 edizioni di dialogo tra scuole e imprese nel savoneseAl centro dell’iniziativa rimane l’attenzione verso le competenze tecnico-scientifiche e verso le figure professionali oggi maggiormente richieste dal sistema produttivo locale ... telenord.it Scuola di Pioltello: cosa succederà il 10 aprile? Dalla lite alla terza via: Le classi siano aperte ma giornata di dialogoPioltello (Milano) – La via d’uscita dall’impasse in cui si trova la scuola Iqbal Masih di Pioltello la fornisce il ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara. Se per l’ex Provveditorato un giorno di ... ilgiorno.it Istituto Comprensivo Giuseppe Catalfamo. . Laboratorio di tecnologia a classi "aperte" 2 A e 3A della scuola primaria A.M.DiFrancia.Help tecnologico con Bouncy Balls : è uno strumento visivo che utilizza il microfono del computer per rilevare l'intensità sonora - facebook.com facebook