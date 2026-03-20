Clara Usón tra movida e bombe storia di La Tigresa

Negli anni Ottanta nei Paesi Baschi, la figura di «La Tigresa» emerge tra la movida e le esplosioni di bombe. Clara Usón racconta quei momenti, descrivendo una realtà fatta di attività quotidiane e violenze che hanno segnato quel periodo. La storia si intreccia con le imprese di una donna che si muove tra eventi di strada e atti di terrorismo. La narrazione si concentra sugli aspetti concreti di quegli anni.

L’intervista Parla l’autrice del romanzo «Le belve», pubblicato da Sellerio. La scrittrice spagnola protagonista oggi a Libri Come a Roma e domani a Book Pride a Milano L’intervista Parla l’autrice del romanzo «Le belve», pubblicato da Sellerio. La scrittrice spagnola protagonista oggi a Libri Come a Roma e domani a Book Pride a Milano Gli anni Ottanta del secolo scorso hanno rappresentato nei Paesi Baschi una delle stagioni più cupe e drammatiche del lungo e sanguinoso conflitto che ha opposto gli indipendentisti locali a Madrid. In un clima opprimente di violenza e sospetti, di omicidi, sequestri, arresti illegali e torture emerge la... 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

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