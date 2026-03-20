Cisano si alleggerisce il traffico verso Lecco | riapre via Tre Fontane

A partire da lunedì 23 marzo, via Tre Fontane a Cisano riapre al traffico dopo essere stata chiusa dal novembre scorso. La strada è stata chiusa per permettere i lavori della nuova rotatoria, inserita nell’ambito dell’intervento di collegamento tra Lecco e Bergamo. La riapertura mira a ridurre il traffico nella zona e a migliorare la viabilità locale.

Bergamo. A partire da lunedì 23 marzo riaprirà al traffico via Tre Fontane, chiusa dal novembre scorso per consentire i lavori della nuova rotatoria prevista nell’ambito dell’intervento “Collegamento Lecco-Bergamo S.P. ex S.S. 639 dei Laghi Pusiano e di Garlate – Variante di Cisano Bergamasco, 1° lotto stralcio”. Si tratta di un tassello fondamentale per la realizzazione della futura variante che, una volta completata anche con il secondo lotto, permetterà di bypassare il centro abitato di Cisano migliorando significativamente la fluidità della circolazione tra le due province. La nuova rotatoria sorge in prossimità dell’intersezione con via Torchio. 🔗 Leggi su Bergamonews.it Articoli correlati Il ponte di Brivio chiude da aprile per lavori, preoccupano le ricadute sul traffico a CisanoIn una lettera inviata alle Prefetture di Bergamo e Lecco e, per conoscenza, alle due Province e ai Comuni di Cisano e Brivio, Anas fa sapere che i... Algoritmi e telecamere contro il traffico: Lecco si prepara alla rivoluzioneTelecamere intelligenti sugli incroci più critici, un sistema informatico che elabora i flussi in tempo reale, pannelli a messaggio variabile che...