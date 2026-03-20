Con l’arrivo della primavera, molte persone optano per cinque tonalità di smalto che rendono le mani più vivaci e in sintonia con la stagione. La scelta si concentra su colori chiari e luminosi, spesso ispirati alla natura, per sostituire le tonalità scure e profonde dell’inverno. Questa tendenza si riflette nelle abitudini di molte appassionate di nail art.

Con l’arrivo della bella stagione, anche la manicure cambia passo: via gli smalti in toni scuri e intensi dell’inverno, spazio a nuance luminose, fresche e spesso ispirate alla natura. La primavera 2026 conferma una tendenza precisa, a metà tra minimalismo e colore, in cui le unghie diventano un dettaglio curato ma mai eccessivo. Smalti per la primavera, le opzioni per le amanti del nude. Tra i protagonisti assoluti c’è il bianco latte, un neutro evoluto che continua a conquistare per la sua eleganza discreta. Pulito, luminoso e incredibilmente versatile, è la scelta ideale per chi ama u n’estetica “clean” e sofisticata, perfetta sia su unghie corte sia come base per nail art essenziali. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Cinque colori di smalto per dare il benvenuto alla primavera

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Tutto quello che riguarda Cinque colori

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