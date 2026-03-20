Chuck Norris ricoverato ricoverato in un ospedale alle Hawaii per un’emergenza medica sull’isola di Kauai

L’attore Chuck Norris è stato ricoverato in un ospedale alle Hawaii a causa di un’emergenza medica sull’isola di Kauai. La notizia è stata confermata da fonti a conoscenza diretta e riferisce che Norris si trovava in ospedale dopo aver accusato problemi di salute. Non sono stati forniti dettagli ulteriori sulle condizioni o sulle cause dell’emergenza.

Chuck Norris se l’è vista brutta. A quanto apprende il sito TMZ da fonti a conoscenza diretta, l’attore è stato ricoverato in un ospedale alle Hawaii in seguito a “ un’emergenza medica sull’isola di Kauai “. Il sito d’intrattenimento però non conosce la natura dell’emergenza. Al momento sembrerebbe che Norris sia di buon umore. L’attore ha compiuto 86 anni lo scorso 10 marzo e ha festeggiato l’occasione pubblicando sui social media un video in cui si allena con un istruttore. “Io non invecchio. Io salgo di livello. – aveva scritto -. Oggi compio 86 anni! Non c’è niente di meglio di un po’ di sano divertimento in una giornata di sole per sentirsi giovani. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it Articoli correlati Leggi anche: Emergenza medica per Chuck Norris, l’attore ricoverato alle Hawaii Chuck Norris ricoverato alle Hawaii per un’emergenza medica ignota, come sta l'eroe di Walker Texas RangerChuck Norris è stato ricoverato per un’emergenza medica mentre si trovava sull’isola di Kauai alle Hawaii. Chuck Norris RUSHED to Hospital After Hawaii Medical Emergency: He's in Good Spirits #shorts Tutti gli aggiornamenti su Chuck Norris Temi più discussi: Paura per Chuck Norris, ricoverato in ospedale alle Hawaii: cosa è successo; Malore per Chuck Norris, ricoverato alle Hawaii; Chuck Norris in ospedale per emergenza medica alle Hawaii: le sue condizioni; Chuck Norris è stato ricoverato in ospedale alle Hawaii. Chuck Norris ricoverato: malore improvviso, ma le condizioni tranquillizzano i fanMomenti di apprensione per Chuck Norris, ricoverato d’urgenza alle Hawaii dopo un malore improvviso. La notizia, lanciata da TMZ e ripresa rapidamente ... blogdilifestyle.it Chuck Norris trasportato d’urgenza in ospedale: cresce l’ansia sulle sue condizioniChuck Norris è stato ricoverato d'urgenza alle Hawaii a causa di un malore improvviso. Appena una settimana fa ha compiuto 86 anni. donnaglamour.it L’86enne Chuck Norris è stato ricoverato alle Hawaii per un’emergenza medica L’attore avrebbe rassicurato amici e fan a proposito del suo stato di salute - facebook.com facebook