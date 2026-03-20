Chuck Norris, noto per la serie televisiva Walker Texas Ranger, è deceduto. La famiglia ha annunciato la notizia sui social media. Norris aveva una carriera che comprendeva ruoli nel cinema e nella televisione, oltre a un’attività nel settore dei business. La sua fortuna stimata raggiunge i 64 milioni di euro, risultato delle sue attività nel mondo dello spettacolo e imprenditoriale.

È morto Chuck Norris, attore divenuto famoso per la serie Walker Texas Ranger. La notizia, comunicata dalla famiglia attraverso i social, ha riportato l’attenzione sulla sua lunga carriera, iniziata come insegnante di arti marziali per diversi attori e poi come interprete. Anche per questo, il patrimonio accumulato nel corso di decenni tra sport, spettacolo e attività imprenditoriali è notevole. Il patrimonio di Chuck Norris. Secondo le stime più diffuse, il patrimonio di Chuck Norris si aggira intorno ai 70 milioni di dollari, pari a circa 64 milioni di euro. Una cifra costruita nel corso di una carriera articolata, iniziata nelle arti marziali e proseguita con successo nel mondo del cinema e della televisione. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Chuck Norris, patrimonio da 64 milioni: quanto ha guadagnato tra film, tv e business

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