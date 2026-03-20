Negli ultimi anni, le storie virali su internet hanno trasformato Chuck Norris in un’icona indistruttibile, grazie a una serie di “facts” che esagerano le sue abilità e la sua presenza. Questi aneddoti, condivisi e ripresi online, hanno contribuito a creare un’immagine che va oltre il suo ruolo di attore e atleta. La sua figura si è così elevata a simbolo di invincibilità e potenza.

Perché Chuck Norris è diventato una leggenda del web? Chuck Norris non è stato solo un attore o un campione di arti marziali. È diventato qualcosa di più: un mito digitale. “Chuck Norris è già stato su Marte: ecco perché non c’è vita”. “Il buio ha paura di Chuck Norris”. Frasi assurde, paradossali, ma incredibilmente efficaci. Sono i celebri Chuck Norris facts, uno dei primi fenomeni virali globali della storia di internet. Un gioco collettivo che ha trasformato un uomo in un semidio pop. Cosa sono davvero i Chuck Norris facts?. I “facts” sono brevi battute costruite su un principio semplice: esagerare all’infinito la forza e il carisma di Chuck Norris. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Chuck Norris non è morto (per internet): la storia virale dei “facts” che lo hanno reso immortale

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