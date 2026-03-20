Un nuovo video su Instagram mostra Chuck Norris con l’afferzo di sempre, accompagnato dalla frase “Non invecchio, salgo di livello”. Il 86enne, noto per essere stato campione di arti marziali e attore protagonista di ‘Walker, Texas Ranger’, è stato annunciato morto in giornata. La notizia ha fatto il giro del web, lasciando i fan senza parole.

E’ morto all’età di 86 anni Chuck Norris, il campione di arti marziali diventato un’icona del cinema d’azione e protagonista della celebre serie ‘Walker, Texas Ranger’. Norris era stato ricoverato in ospedale alle Hawaii giovedì scorso a causa di un’emergenza medica sull’isola di Kauai. Nell’ultimo video postato su Instagram registrato una settimana fa nel giorno del suo compleanno aveva detto: “Non invecchio, salgo di livello”. Umberto Bossi, A.Fontana: "La Lega perde chi l'ha inventata e io un amico" New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Chuck Norris, l'ultimo video su Instagram: "Non invecchio, salgo di livello"

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Addio a Chuck Norris, leggenda di Walker, Texas Ranger. Aveva detto: “Non sto invecchiando. Sto salendo di livello”Chuck Norris, una delle star del cinema d’azione più celebrate a Hollywood e nel mondo, è morto oggi, venerdì 20 marzo 2026, all’età di 86 anni.

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Eravamo tutti convinti che Chuck Norris non potesse morire. Ma certe figure non scompaiono: restano, semplicemente, oltre il tempo. Addio a un eroe buono, che ha tenuto compagnia a tanti ragazzi. #ChuckNorris #eroe #LucaZaia - facebook.com facebook

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