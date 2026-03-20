Chuck Norris è deceduto dopo una lunga partita a scacchi, secondo quanto riportano le fonti. La notizia si diffonde mentre si indica che l’attore e artista marziale ha lasciato questa vita in seguito a un evento imprevisto. La conferma della sua scomparsa arriva da fonti ufficiali e ha fatto rapidamente il giro dei media. La notizia ha generato reazioni di vari portali di informazione.

La prima volta che ho sentito parlare di Chuck Norris è stato, ovviamente (considerando la mia età), grazie a Telecinco. Lo ricordo come se fosse ieri: Carmen Sevilla stava salutando una trasmissione quotidiana di Telecupón, incoraggiando i telespettatori a rimanere sintonizzati, perché "un film di Chichi Norris (sic) " sarebbe stato trasmesso successivamente. Da quel momento in poi, l'idolo dei film d'azione degli anni Ottanta sarebbe stato conosciuto nella mia famiglia come Chichi Norris, l'uomo barbuto con camicie da cowboy senza maniche e un Uzi sempre a portata di mano: Missing in action ( 1984), Invasion U.S.A. (1985), Delta Force (1986), Il tempio dell'oro (1988, con Louis Gossett Jr. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Chuck Norris ha finalmente ceduto alla morte dopo una lunga partita a scacchi

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