Chuck Norris, famoso attore e artista marziale, è deceduto all’età di 86 anni dopo un ricovero improvviso. Nei giorni precedenti la sua morte, è stato visto in buona compagnia e di buon umore. La notizia della scomparsa ha fatto rapidamente il giro del mondo, lasciando un vuoto tra i fan e gli addetti ai lavori.

Il mondo del cinema e delle arti marziali perde oggi la sua leggenda più iconica e inarrestabile: all’età di 86 anni si è spento Chuck Norris. L’indimenticabile protagonista di Walker Texas Ranger, simbolo di una forza sovrumana entrata di diritto nella cultura pop globale, è deceduto giovedì mattina alle Hawaii. A dare per primo la notizia è stato il sito americano TMZ, citando un comunicato ufficiale rilasciato direttamente dai familiari dell’attore. La notizia ha immediatamente fatto il giro del mondo, lasciando orfani milioni di fan che, per decenni, hanno visto in lui l’incarnazione dell’eroe d’azione per eccellenza, capace di sfidare le leggi della fisica e del tempo. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Chuck Norris, come è morto l’attore? Il ricovero improvviso e il “buon umore” prima di dire addio

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Eravamo tutti convinti che Chuck Norris non potesse morire. Ma certe figure non scompaiono: restano, semplicemente, oltre il tempo. Addio a un eroe buono, che ha tenuto compagnia a tanti ragazzi. #ChuckNorris #eroe #LucaZaia - facebook.com facebook

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