Chiude la campagna sul referendum Due iniziative finali per il sì e il no

Oggi a Rimini si conclude ufficialmente la campagna referendaria sulla giustizia con due eventi pubblici distinti, uno a sostegno del sì e l’altro del no. Dopo settimane di dibattiti e incontri, gli organizzatori hanno organizzato queste ultime iniziative per convincere gli elettori a esprimersi in favore o contro il referendum. Domani le urne apriranno e gli italiani saranno chiamati a votare.

Ultime ore di campagna, poi la parola passa alle urne. A Rimini oggi si chiude il confronto sul referendum sulla giustizia con due appuntamenti pubblici, uno per il sì e uno per il no. Nel pomeriggio, alle 18, piazza Cavour ospita una maratona oratoria organizzata dalla Camera Penale di Rimini insieme all’associazione Extrema Ratio di Bologna, nell’ambito del Comitato per il sì promosso dall’Unione Camere Penali Italiane. L’iniziativa è aperta ai cittadini e vedrà alternarsi interventi di avvocati penalisti, accademici, esponenti politici e magistrati. L’obiettivo è spiegare le ragioni del sì alla riforma costituzionale della giustizia. Tra gli interventi anche quelli di Beniamino Migliucci, presidente della fondazione dell’Unione Camere Penali, e di Nicola Mazzacuva, presidente del Consiglio dell’Unione Camere Penali Italiane. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Chiude la campagna sul referendum. Due iniziative finali per il sì e il no Articoli correlati Leggi anche: Il fronte del No non riempie le piazze, le interviste di Meloni diventano virali: si chiude la campagna per il Referendum Leggi anche: La campagna per il referendum è sempre meno sul referendum, tra "giudici pro-stupratori" e "mafiosi" Referendum giustizia, Di Pietro e Colombo spiegano perchè votare il Sì e il NO Altri aggiornamenti su Chiude la campagna sul referendum Due... Temi più discussi: Referendum Giustizia, fronte No chiude campagna. Meloni: Non temo contraccolpi; Chiude la campagna sul referendum. Due iniziative finali per il sì e il no; Referendum giustizia, il 18 marzo chiusura della campagna per il No a Roma in piazza del Popolo; Referendum, Elly Schlein chiude la campagna a Milano: sul palco anche Beppe Sala. Referendum Giustizia, il Movimento 5 Stelle Sicilia chiude a Messina la campagna sul NoIl Movimento 5 Stelle Sicilia chiuderà domani a Messina la campagna informativa del No al referendum costituzionale confermativo sulla riforma della giustizia. Sarà infatti il capoluogo peloritano ad ... strettoweb.com Referendum, Elly Schlein chiude la campagna a Milano: sul palco anche Beppe SalaPresenti anche il presidente di Anpi Milano, Primo Minelli, Benedetta Tobagi e i segretari Pd Milano e Lombardia Alessandro Capelli e Silvia Roggiani ... milanotoday.it Oggi si chiude un capitolo importante della politica italiana. Umberto Bossi se ne va, lasciando dietro di sé una storia lunga, controversa e impossibile da ignorare. Dalla fondazione della Lega Nord negli anni ’80, alla costruzione di un movimento che ha cam - facebook.com facebook #RomaBologna 1-2 Il Bologna chiude il primo tempo in vantaggio: a segno per i rossoblu Rowe e Bernardeschi, N’Dicka per i giallorossi x.com