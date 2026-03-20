Chiesa P Pasolini | Vangelo non si comunica come una semplice notizia
Il Vangelo non si comunica come una semplice notizia ma si dona come una vita che lentamente prende forma: nella terza meditazione di quaresima, il predicatore della casa pontificia, padre Roberto Pasolini, si concentra sul tema dell’evangelizzazione. Servizio di Rita Salerno TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it
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