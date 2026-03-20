Said Jalili è un teologo iraniano noto per le sue posizioni radicali e il ruolo di rilievo nel sistema politico del paese. Viene spesso definito il “martire vivente” a causa della sua lunga presenza nei circoli di potere e della sua influenza tra i sostenitori delle teorie più estremiste. La sua figura si è progressivamente affermata nelle gerarchie politiche iraniane negli ultimi anni.

Lo chiamano il “martire vivente”. Il suo vero nome è Said Jalili e da anni è uno dei personaggi più radicali ed estremisti del sistema politico dell'Iran. Oggi, con la guerra che ha già ucciso diversi alti profili in quel di Teheran, potrebbe avere un ruolo ancora più centrale negli equilibri di Teheran. Cosa sappiamo di Jalili? Nato nel 1965 a Mashhad, veterano della guerra Iran-Iraq, porta sul corpo e nella retorica politica il segno di quel conflitto: ha perso parte della gamba destra al fronte ed è stato spesso presentato dal regime come, appunto, un “martire vivente”. Ecco: proprio questa biografia di guerra ha alimentato la sua immagine di uomo inflessibile, ostile agli Stati Uniti e convinto che l’Iran debba resistere a ogni pressione esterna senza concessioni. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Chi è Said Jalili, il teologo estremista che ha scalato i vertici del potere in Iran

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Sa'eed Jalili ne zai maye gurbin Dr. Ali Lajrani a matsayin Shugaban Majalisar Tsaro, wallahi da maiya sun san irin canjin da a aka samu da ba su aikata abinda su ka aikata ba. - facebook.com facebook

Ultraconservatore, contrario ai negoziati con l'Occidente, 60 anni, chiamato il "martire vivente, Saeed Jalili è io Segretario del Consiglio Supremo per la Sicurezza Nazionale. x.com