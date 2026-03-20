Checco Zalone ' ha una nuova compagna Valentina Liguori' ex moglie di Zambrotta | la loro storia d' amore e i figli con gli ex

Checco Zalone ha una nuova compagna, Valentina Liguori, ex moglie di Zambrotta. La coppia è stata vista insieme dopo due anni dalle rispettive separazioni con Mariangela Eboli e con il calciatore. Valentina Liguori ha avuto figli con Zambrotta, mentre Zalone non ha ancora condiviso dettagli sulla sua vita privata. La notizia è stata confermata da fonti vicine ai protagonisti.

Dopo due anni dalle rispettive storie con Mariangela Eboli e il calciatore Gianluca Zambrotta, Checco Zalone e Valentina Liguori avrebbero ritrovato l'amore Dopo il successo al cinema con il film Buen Camino, Checco Zalone è ancora al centro dell’attenzione, ma questa volta per un gossip: il. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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