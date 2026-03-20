Intervistato in esclusiva per il Giornale d'Italia, il Sostituto Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Torino, Carlo Maria Pellicano, autore del libro "Riforma della Giustizia e dintorni", edito Compagnia editoriale Alberti, scritto con l'amico e collega Cesare Parodi, Procuratore della Repubblica di Alessandria e Presidente ANM (Associazione Nazionale Magistrati), con cui scambiai domande, le mie, e risposte, le sue, proprio sul difficile tema referendario (Cesare Parodi (Presidente ANM): il "Referendum sulla Giustizia" in punti e la posizione dei magistrati), ci racconta l'esperienza del volume realizzato e l'obiettivo e la speranza ad esso legati. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Cesare Parodi e Carlo Maria Pellicano, autori del libro "Riforma della Giustizia e dintorni", dicono NO al prossimo referendum-VIDEO

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