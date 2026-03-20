Centrodestra ancora spaccato | i nomi in ballo

Nel centrodestra sambenedettese, la riunione di mercoledì non ha portato a una scelta condivisa del candidato sindaco. Durante l’incontro, i partecipanti hanno discusso varie opzioni, ma nessun nome è stato confermato. La mancanza di un accordo si riflette nella decisione di non presentare ancora un candidato ufficiale per le prossime elezioni comunali.

Fumata nera nel centrodestra sambenedettese. Dal tavolo che si è tenuto nella serata di mercoledì non è uscito il nome del candidato sindaco unitario per le prossime Comunali. A emergere, al momento, sono soprattutto due profili: quello dell’ex sindaco Pasqualino Piunti e quello dell’imprenditore turistico Nicola Mozzoni, ma la convergenza attesa su quest’ultimo non è arrivata. Proprio su Mozzoni si concentravano molte delle attese della vigilia. L’imprenditore, che una decina di giorni fa ha presentato la propria lista, viene considerato un possibile punto di incontro tra le forze di centrodestra e quelle del centro. L’intesa, però, si è... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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