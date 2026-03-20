Centro sportivo Clima positivo

Durante l’ultimo incontro con la proprietà della Lucchese, è stato riscontrato un clima positivo tra le parti. I rappresentanti del centro sportivo “Clima positivo” hanno partecipato alla riunione, che si è svolta in un’atmosfera collaborativa. Non sono stati annunciati cambiamenti immediati, ma la discussione si è concentrata su possibili sviluppi futuri legati alla gestione e alle attività del centro.

"C’è un clima positivo, nell’ultimo incontro con la proprietà della Lucchese addirittura superpositivo": nel question time con il sindaco c’è stato modo anche di affrontare la vicenda del centro sportivo che la società rossonera intende realizzare a Lucca o Capannori e del possibile rifacimento dello stadio Porta Elisa. "Stiamo interloquendo con la proprietà della società rossonera con cui abbiamo un ottimo rapporto – ha spiegato Pardini – in ogni caso il centro sportivo ha una dinamica diversa dallo stadio perché nel primo siamo meno coinvolti, visto che si tratta di trovare una comune volontà tra dei privati che dovrebbero cedere i terreni e un altro privato la società Lucchese che li acquista. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Centro sportivo ”Clima positivo“ Articoli correlati Valsa, Tizi-Oualou ci crede: "C’è un clima positivo"Protagonista nel bene e nel male di una gara 1 contro Piacenza sulle montagne russe, Amir Tizi-Oualou predica calma all’ambiente e ai suoi compagni,... Madonnetta: sfida all’Albianese nel clima positivo post-torneo Fop, impegno e solidarietà in campo.La Madonnetta si prepara ad affrontare l’Albianese domenica pomeriggio, alle ore 15:00, nel contesto della 14ª giornata del campionato di Seconda... Want to Speak English Like a Native – Improve Your Fluency in 5 Hours! Tutto quello che riguarda Centro sportivo Discussioni sull' argomento Centro sportivo Clima positivo; Pardini: Clima positivo con la Lucchese; Borsa: l'Europa ritrova un clima positivo con gas e petrolio in calo; GENERAZIONE MONZA: ALL’U-POWER STADIUM UN SETTORE PER I GIOVANI TIFOSI. Centro sportivo per la Lucchese, proseguono le interlocuzioni. Pardini: Clima superpositivoIl primo cittadino: Sarà la proprietà a decidere. Interessati e partecipi se ci saranno progettualità sul Porta Elisa ... luccaindiretta.it Il torneo Special Basket torna a Roma sabato 21 marzo (Centro Sportivo Tellene, ore 9) con Polisportiva Sociale Castellinsieme ONLUS, ASD Con Noi Basket , COTRAD ONLUS, asd Forza4, InTeam-Lo sport è di tutti Latina, SPO San Paolo Ostiense, Smit Sp - facebook.com facebook Full focus on Torino Centro Sportivo Milanello powered by Clivet x.com