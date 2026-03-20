Centinaia di persone alla fiaccolata per Valentina Sarno | Non esiste chi picchia per amore

Centinaia di persone si sono radunate in via Pescaria 26 a Bergamo prima delle 20.30, orario stabilito per la fiaccolata organizzata dal Comune di Bergamo in ricordo di Valentina Sarno, la donna di 41 anni uccisa mercoledì 18 marzo. La manifestazione si è svolta con l’obiettivo di commemorare la vittima e sensibilizzare sul tema della violenza. La fiaccolata ha visto una grande partecipazione cittadina.

Bergamo. Centinaia di persone si sono raccolte in via Pescaria 26 ben prima del ritrovo delle 20.30, l’orario prefissato per la fiaccolata organizzata dal Comune di Bergamo in ricordo di Valentina Sarto, la 41enne uccisa mercoledì 18 marzo. Uomini, donne e bambini, persone di tutte le età, si sono raccolte in silenzio con la fiaccola distribuita dall’ Associazione Aiuto Donna, ognuno di loro in religioso silenzio in rispetto per la giovane vittima. “Non esiste chi picchia per amore” recita chiaro lo striscione davanti al cancello della residenza dei coniugi dietro al quale è partita la fiaccolata verso il Baretto nei pressi della New Balance Arena. 🔗 Leggi su Bergamonews.it Articoli correlati Isernia, migliaia di persone alla fiaccolata in difesa della sanità pubblica: “Questa battaglia non si fermerà qui”Il sindaco civico di centrosinistra Piero Castrataro e gli enti promotori avevano chiamato a raccolta la cittadinanza per la fiaccolata a sostegno... Centinaia di candele illuminano Monte San Biagio: la fiaccolata per Aurora LivoliCentinaia di persone hanno sfilato ieri lungo le stradine di Monte San Biagio con una candela in mano in ricordo di Aurora Livoli. Tutto quello che riguarda Centinaia di persone alla fiaccolata... Temi più discussi: Libano: centinaia di migliaia di persone costrette a fuggire sotto i bombardamenti; La scritta Bambini riappare in piazza Scala: il flash mob per non dimenticare Mariupol; Lutech. A centinaia nelle assemblee e in sciopero; Maxi furto nello stabilimento di Prada a Venezia: centinaia di scarpe griffate rubate, per un valore di centinaia di migliaia di euro. Furto alla fabbrica Prada di Dolo (Venezia): rubate centinaia di scarpe. Commando in azione, furgoni e auto per sbarrare la stradaIndagano i carabinieri, acquisite le immagini della videosorveglianza. Anche furgoni e auto piazzate per sbarrare la strada ai militari dell’Arma ... quotidiano.net Maxi furto da Prada: commando armato assalta lo stabilimento e ruba centinaia di scarpe griffate per svariate migliaia di euroAuto-ariete e strade bloccate: così un commando ha svaligiato lo stabilimento Prada di Dolo portando via centinaia di scarpe di lusso ... ilfattoquotidiano.it Centinaia di studenti in campo, tra sport e inclusione - facebook.com facebook "Guerra e rincari, rischio povertà per centinaia di migliaia di italiani" x.com