Una tecnica di contouring permette di modellare il naso e conferirgli un aspetto in stile francese. Utilizzando correttamente chiaroscuri, la forma del naso può essere alterata e il profilo apparire più definito. Questa procedura si basa sull’applicazione strategica di luci e ombre per ottenere l’effetto desiderato. È una pratica presente nel trucco che mira a valorizzare le caratteristiche del viso.

Le tecniche più interessanti per sostituire bisturi e filler con il make up sono tante, ma su TikTok è recentemente diventata virale una particolare rivisitazione, che non solo permette di rimodellare il naso con un contouring mirato, ma ne modifica la silhouette dando maggior definizione e creando l’illusione che la punta sia più all’insù, con un effetto “alla francese”. Come fare il contouring: la tecnica per un nasino all’insù Per modificare la silhouette del naso con il contouring è fondamentale utilizzare un colore freddo. Può trattarsi di un prodotto in polvere, in crema o liquido, da abbinare con l’illuminante o un correttore chiaro, purché opaco. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - C’è una tecnica per fare il contouring del naso e renderlo alla francese

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Se non sai fare il contouring, ricordati questo numero 53 1g:marikapergolesi #makeuphack

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