Durante l’ultima puntata di La Volta Buona, Caterina Balivo ha rivolto un intervento diretto ad Andreas Muller, toccando il tema dell’esposizione dei figli sui social e delle reazioni negative che questa comporta. Il ballerino ha ascoltato senza interrompere e ha reagito in modo calmo e composto. La discussione si è svolta in un clima di confronto aperto, con i due protagonisti al centro della scena.

Un momento televisivo che ha fatto riflettere più che intrattenere. Durante l’ultima puntata de La Volta Buona, Caterina Balivo e Andreas Muller si sono trovati al centro di un confronto sincero, nato da un tema sempre più delicato: l’ esposizione dei figli sui social e l’odio che ne consegue. Un dialogo diretto, senza filtri, che ha acceso il dibattito anche tra il pubblico. Andreas Muller racconta l’odio online da Caterina Balivo: la reazione della conduttrice. Ospite in studio, Muller ha raccontato di essere spesso bersaglio di commenti negativi, spiegando come negli ultimi tempi nel mirino siano finite anche le sue bambine. « Però ci deve essere un limite », ha sottolineato, ricordando di aver sempre tollerato le critiche in passato, ma di aver cambiato atteggiamento dopo essere diventato padre. 🔗 Leggi su Donnapop.it

© Donnapop.it - Caterina Balivo bacchetta Andreas Muller in diretta con un discorso perfetto: lui incassa e reagisce così

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