Il recupero di Catanzaro-Modena si giocherà martedì 14 aprile 2026 alle ore 19. La partita era prevista in origine come parte della 31ª giornata del campionato di Serie B. La data e l’orario sono stati ufficialmente comunicati e il match si svolgerà secondo questa programmazione. La gara si svolgerà in un giorno feriale, in orario serale.

È stato programmato per martedì 14 aprile 2026 alle ore 19 il recupero di Catanzaro-Modena, gara valida per la 31ª giornata del campionato di Serie B. La decisione è stata ufficializzata dal presidente della Lega di Serie B dopo il rinvio disposto nei giorni scorsi. La sfida tra i giallorossi e gli emiliani sarà dunque completarà il quadro del turno di campionato e sarà determinante in ottica. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Catanzaro-Modena, recupero fissato per il 14 aprile alle 19

Articoli correlati

Leggi anche: Rinnovo del Consiglio provinciale, sindaci e consiglieri chiamati alle urne: si vota il 19 aprile

Leggi anche: Milan-Como, recupero fissato: si gioca a metà febbraio

Contenuti utili per approfondire Catanzaro Modena recupero fissato per...

Temi più discussi: Catanzaro-Modena non si gioca: perché la gara di Serie B è stata rinviata a data da destinarsi; Catanzaro-Modena sarà diretta dall’arbitro Piccinini della sezione di Forlì; Catanzaro, missione Cesena. Aquilani studia il colpaccio dopo lo stop forzato. Esodo giallorosso in Romagna; Padova-Catanzaro 1-3, rivivi la cronaca del match.

Catanzaro-Modena, recupero fissato per il 14 aprile alle 19È stato programmato per martedì 14 aprile 2026 alle ore 19 il recupero di Catanzaro-Modena, gara valida per la 31ª giornata del campionato di Serie B. La decisione è stata ufficializzata dal ... msn.com

MODENA CALCIO, RINVIO CON IL CATANZARO, PROBABILE RECUPERO A METÀ APRILEUn cambio di programma inatteso ma che potrebbe, paradossalmente, favorire il Modena. Con il rinvio a data da destinarsi della sfida con il Catanzaro, valida per la 31^giornata di Serie B ed inizialme ... tvqui.it

Rinviata Catanzaro-Modena. Annullato il volo charter Screenshot Lunedi scorso il volo charter che doveva trasportare il Modena e' stato annullato. La partita si doveva giovare ieri sera, il match era Catanzaro-Modena. Il volo charter era di Luxwing, ma operato - facebook.com facebook

Oggi parte l’infrasettimanale di B ma senza Catanzaro-Modena, rinviata per allerta meteo x.com