A Catania, una donna di 40 anni è stata deferita per aver praticato trattamenti estetici senza autorizzazione, svolgendo punturine di botox in casa e accumulando circa 10 mila follower sui social. La donna si spacciava per dottoressa, anche se non possedeva la laurea necessaria per esercitare la professione sanitaria. Le autorità hanno sequestrato l'attrezzatura utilizzata.

Una 40enne deferita per esercizio abusivo della professione sanitaria e somministrazione di medicinali non autorizzati a Catania. La donna, secondo quanto accertato, avrebbe eseguito trattamenti estetici in assenza delle necessarie abilitazioni, promuovendo la propria attività sui social network e operando all’interno di una civile abitazione priva delle prescritte autorizzazioni sanitarie. Le indagini e la segnalazione iniziale Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’attività investigativa è partita a seguito di una segnalazione che ha portato all’attenzione delle forze dell’ordine l’esecuzione di trattamenti estetici da parte di personale non abilitato. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Catania, la finta dottoressa da 10mila follower faceva punturine di botox in casa ma non aveva la laurea

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