La Regione Campania ha inviato due autobotti della Protezione Civile a Castelvolturno dopo che si è verificata una rottura della condotta idrica. La misura è stata adottata per fornire assistenza alla popolazione colpita dalla mancanza di acqua potabile. L’intervento è stato avviato nella giornata odierna per far fronte all’emergenza in corso.

Tempo di lettura: < 1 minuto Due autobotti della Protezione Civile della Regione Campania sono a disposizione della popolazione di Castelvolturno interessata dalla emergenza idrica che si è determinata nella giornata odierna a seguito della rottura di una condotta. La prima, in particolare, è stata inviata prontamente dalla Sala Operativa regionale, a seguito della richiesta del Comune, a supporto di un centro specializzato in nefrologia rimasto senza acqua nel quale erano previste tra oggi e domani circa 30 dialisi. Lo rende noto l’assessora alla Protezione Civile della Regione Campania, Fiorella Zabatta, che, dopo aver sentito il sindaco,... 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Castelvolturno, rottura della condotta idrica: la Regione invia autobotti

Articoli correlati

Rottura della condotta idrica, prosegue la riparazione: alcune scuole senz'acqua, intervengono le autobottiProseguono i lavori di riparazione di una delle condotte principali che portano acqua alla città, in viale Farini.

Crollo Casoria: la Protezione civile della Regione invia volontari, autobotti e psicologi emergenzaSu richiesta del Comune di Casoria, che ha prontamente attivato il COC (Centro Operativo Comunale), per coordinare i soccorsi e l'assistenza, sono...

Contenuti utili per approfondire Castelvolturno rottura della condotta...

A Castel Volturno alcuni rioni senz’acqua e scuole chiuse: allestite le autobottiLa zona nord di Castel Volturno, in provincia di Caserta, senz'acqua, chiuse anche le scuole. Si è verificata una interruzione prolungata della fornitura idrica a seguito della rottura della condotta ... fanpage.it

Ambiente, by-pass per la rottura della condotta idricaE' stato garantito il flusso idrico nei comuni di Casoria, Mugnano, Pozzuoli, Qualiano, Giugliano, Parete e Castelvolturno, interessati da ieri sera da una interruzione del servizio a causa della ... regione.campania.it