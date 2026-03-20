A Cassino, i sindacati sono scesi in piazza per protestare contro la situazione dello stabilimento Stellantis, che secondo la Fiom-Cgil rischia la chiusura. La manifestazione si è svolta questa mattina nel centro della città, coinvolgendo rappresentanti dei lavoratori e organizzazioni sindacali. La denuncia riguarda la possibilità di chiusura dello stabilimento automobilistico situato nella zona.

Lo stabilimento di Stellantis a Cassino “è di fatto a rischio chiusura”. Lo denuncia la Fiom-Cgil a margine della manifestazione dei sindacati che si è tenuta nella cittadina frusinate nella mattina di oggi, venerdì 20 marzo. La mobilitazione aveva l’obiettivo di “denunciare un declino industriale che colpisce il territorio da oltre otto anni”. Secondo la Questura di Frosinone hanno partecipato 3mila persone, mentre le sigle dei lavoratori parlano di quasi 5mila presenze. Tra i manifestanti c’erano l’ex governatore della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, diversi esponenti del Pd locale e quasi tutti i sindaci della zona intorno a Cassino. Nella fabbrica – dove attualmente si assemblano le Alfa Romeo Stelvio e Giulia e la Maserati Grecale – la produzione è ai minimi storici. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Cassino, i sindacati scendono in piazza: “La fabbrica Stellantis rischia la chiusura”

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