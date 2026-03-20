Caso Monaldi | sospesi i trapianti per sei mesi; nasce nuova Fondazione dedicata alla salute

I trapianti presso l'ospedale Monaldi sono stati sospesi per sei mesi a causa di problemi legati alla sicurezza. Nel frattempo, è stata creata una nuova Fondazione dedicata alla salute, chiamata Domenico Caliendo. Questa iniziativa mira a sostenere le attività sanitarie e promuovere progetti nel settore. La sospensione dei trapianti e la nascita della fondazione sono eventi collegati nel panorama sanitario locale.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. È ufficialmente nata la Fondazione Domenico Caliendo, un ente che si prefigge di combattere episodi di malasanità, già supportato da 45mila euro raccolti in meno di un mese. Questo progetto ha preso forma dopo una tragica vicenda: la morte del piccolo Domenico, che ha posto l’accento sulle carenze della sanità campana. In una giornata segnata da decisioni cruciali, la Giunta regionale, sotto la guida del Governatore Roberto Fico, ha annunciato il blocco dei trapianti di cuore pediatrici. Questo gesto intende mettere in luce la necessità di riformare un sistema sanitario sotto pressione e garantire la massima sicurezza per i pazienti più giovani. 🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Caso Monaldi: sospesi i trapianti per sei mesi; nasce nuova Fondazione dedicata alla salute. Articoli correlati Terremoto al Monaldi, coinvolti quattro medici: trapianti pediatrici sospesi“Sospensione del programma trapianto di cuore, limitatamente al percorso trapianto di cuore paziente pediatrico e nell'adulto con cardiopatia... “Trapiantato cuore inutilizzabile”, due chirurghi del Monaldi sospesi di trapiantiL'ospedale Monaldi di Napoli ha avviato una indagine interna per la vicenda del cuore danneggiato da una errata conservazione che sarebbe stato... Approfondimenti e contenuti su Caso Monaldi Temi più discussi: Caso Monaldi. Fico: Emerso quadro estremamente preoccupante, trapianti cardiaci pediatrici sospesi; Bimbo morto a Napoli, trapianti pediatrici di cuore sospesi al Monaldi per sei mesi; Caso Monaldi: la catena dei passi falsi dal reparto inadeguato lasciato in attività all'espianto prima del tempo; Trapianto di cuore bruciato al Monaldi, parla la dg Anna Iervolino: Vi racconto cosa è successo. Monaldi, trapianti pediatrici sospesiNAPOLI. I trapianti pediatrici di cuore saranno sospesi all’ospedale Monaldi ed entro 180 giorni si effettueranno le verifiche per procedere alla ripresa. È uno dei provvedimenti adottati dalla Giunta ... ilroma.net Monaldi, trapianti di cuore pediatrici sospesi per sei mesiLa decisione della Giunta regionale fino a che non ci saranno le condizioni di sicurezza necessarie. Nasce la Fondazione Domenico Caliendo ... rainews.it #Monaldi di #Napoli, stop ai trapianti pediatrici di cuore. La scelta dopo il caso del piccolo Domenico x.com Caso Monaldi, nuova accusa per due medici: “Modificata la cartella clinica del piccolo Domenico”: Si aggrava la posizione processuale di due dei sette medici indagati per la morte di Domenico Caliendo, il bimbo deceduto all’ospedale Monaldi di Napoli dopo - facebook.com facebook