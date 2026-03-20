Al termine del Consiglio europeo a Bruxelles, la presidente del Consiglio ha confermato che il sottosegretario Delmastro rimane al suo incarico, rispondendo affermativamente alla domanda su una possibile sua uscita. La dichiarazione è arrivata durante una conferenza stampa, senza ulteriori dettagli o commenti sul caso. La posizione ufficiale del governo è rimasta invariata, con Meloni che ha ribadito la sua decisione.

“ Delmastro resta al suo posto? “ Sì “. Lo ha affermato la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in un punto stampa al termine del Consiglio europeo a Bruxelles. “A Delmastro viene contestato di aver preso delle quote in un ristorante con dei soci incensurati e di aver, nel momento in cui ha scoperto che, non uno dei soci, ma il padre di uno dei soci, aveva dei problemi con la giustizia, venduto quelle quote – ha spiegato – Quello che si può dire a Delmastro è che forse avrebbe dovuto essere più accorto, ma da questo a segnalare una contiguità tra il sottosegretario, che è un signore che sta sotto scorta per il suo lavoro contro la criminalità organizzata, con ambienti criminali, francamente ce ne passa”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Caso Delmastro, Meloni: “Resta al suo posto”

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Meloni: Il sottosegretario Delmastro resta al suo posto

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