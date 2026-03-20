Caso Delmastro Meloni | ‘Poco accorto ma resta al suo posto’

Il caso Delmastro ha suscitato grande attenzione in Italia, con il governo che ha definito l’episodio come un comportamento poco accorto e ha deciso di mantenere il suo rappresentante al suo incarico. La vicenda è passata all’esame dell’Antimafia, mentre il premier ha scelto di difendere Delmastro di fronte alle richieste di dimissioni. Le opposizioni hanno invece intensificato le critiche nei confronti del governo.

La vicenda di Delmastro sta creando scalpore generale. Dalla “poca accortezza” alla richiesta di dimissioni: il caso finisce in Antimafia mentre Meloni lo difende e le opposizioni alzano il tiro Il caso che coinvolge il sottosegretario alla GiustiziaAndrea Delmastro Delle Vedovecontinua ad allargarsi e, più passano le ore, più lascia spazio a domande scomode. Al centro c’è la società di ristorazione fondata e poi abbandonata insieme aMiriam, la figlia appena diciottenne diMauro Caroccia, imprenditore condannato e ritenuto vicino ad ambienti camorristici. Ma a far discutere non è solo l’operazione societaria in sé. A pesare è anche unafotografia del 20 ottobre 2023, scattata all’interno di uno dei locali riconducibili allo stesso Caroccia: “Il Baffo”,uno di quei ristoranti definiti “lavanderia” di proventi illeciti. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Caso Delmastro, Meloni: ‘Poco accorto, ma resta al suo posto’ Articoli correlati Delmastro, Meloni: “Resta al suo posto”. Ma le opposizioni insistono: “Dimissioni”Giorgia Meloni interviene sul nuovo caso che ha travolto Andrea Delmastro ed esclude possibili dimissioni del sottosegretario alla Giustizia. Leggi anche: Caso Delmastro, Giorgia Meloni: “Il sottosegretario resta al suo posto. Da Elly Schlein solo fake news” Contenuti e approfondimenti su Caso Delmastro Temi più discussi: Serracchiani: Meloni chiarisca se sapeva del caso Delmastro e pretenda le dimissioni; Caso Delmastro, Schlein: Meloni prenda posizione prima del referendum. Lui si difende; Gli atti su Delmastro in Antimafia. Schlein: Meloni spieghi prima del referendum; Delmastro imbarazza FdI. E l’opposizione porta il caso in Antimafia. Il caso Delmastro agita FdI, Giorgia Meloni: Poco accorto, io non sapevo ma restaNel pieno della campagna politica per il referendum, all’interno di Fratelli d’Italia cresce la tensione attorno alla figura del sottosegretario alla ... thesocialpost.it Ristorante del mafioso, bufera sul sottosegretario Delmastro: Meloni chiede spiegazioniRacconta di una bisteccheria di Roma, gestita da Mauro Caroccia, uomo legato alla famiglia dei Senese, di proprietà di una società in cui Delmastro, fino a un mese fa, aveva quote: la sintesi, ancora, ... tg.la7.it Caso Delmastro, Lirio Abbate: "In società con la figlia di un prestanome di un boss" #lariachetira x.com Caso Delmastro, Meloni: Doveva stare più attento, ma non si deve dimettere - facebook.com facebook