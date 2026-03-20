“La vicenda che coinvolge il sottosegretario alla Giustizia è gravissima. È un punto di rottura istituzionale che non può essere minimizzato né archiviato con il silenzio”. Dalla magistratura associata arriva la prima reazione alla vicenda che di ora in ora sta mettendo sempre più in difficoltà Andrea Delmastro. E a intervenire non è una delle correnti delle “toghe rosse”, ma la Direzione nazionale di UniCost (Unità per la Costituzione), gruppo che riunisce giudici e pm di orientamento moderato-centrista. “Mentre c’è in gioco un referendum che mette a rischio l’autonomia e l’indipendenza della magistratura, e in cui i toni inquisitori verso... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Caso Delmastro, i magistrati “moderati”: “Sulla vicenda silenzio inquietante. È un punto di rottura, non va normalizzata”

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Lo scontro sul referendum si sposta sul caso che tira in ballo il sottosegretario alla Giustizia, Andrea Delmastro, e i suoi presunti affari con la figlia di Mauro Caroccia, condannato in via definitiva per reati di mafia nell'ambito di una indagine sul clan Senese http - facebook.com facebook

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